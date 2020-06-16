受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局1發出高溫資訊，讓民眾紛開冷氣避暑降溫，連帶用電量創下今年新高。

台電表示，16日最高用電量於下午2點22分達3567.4萬瓩，創今年用電新高，更是歷史六月用電量第6高。天熱太陽也大，用電最高當下，太陽光電發電量也達233萬瓩。

值得注意的是，周二用電量較周一大幅增加60萬瓩，用電量從週一的3509.6萬瓩攀升至3567.4萬瓩，增加幅度相當大，相當於台電台中電廠一部機組的發電量。台電說，周二備轉容量約402.2萬瓩，備轉率約11.3%，持續亮出「供電穩定」的綠燈。

歷史6月用電量排名：（截至2020/6/16）1.2018/6/8 3610.2萬瓩、2.2019/6/20 3595.9萬瓩、3.2019/6/21 3592.8萬瓩、4.2018/6/6 3580.2萬瓩、5.2018/6/7 3570.2萬瓩、6.2020/6/16 3567.4萬瓩（今天）、7.2019/6/19 3560.1萬瓩、8.2018/6/28 3544.78萬瓩、9.2018/6/5 3530.2萬瓩、10.2017/6/28 3530萬瓩。

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