台灣指數公司今（16）公布「台灣指數公司特選內需高收益指數」2020年成分股定期審核結果，新納入卜蜂（1215）等4檔個股。

成分股納入的4檔個股包括卜蜂、和潤企業（6592）、南茂（8150）、可寧衛（8422）等，同時成分股刪除中石化（1314）、中華（2204）、震旦行（2373）、潤泰新（9945）等4檔。

(工商 )