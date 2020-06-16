特選內需高收益指數新納4檔成分股 17:412020/06/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司今（16）公布「台灣指數公司特選內需高收益指數」2020年成分股定期審核結果，新納入卜蜂（1215）等4檔個股。 成分股納入的4檔個股包括卜蜂、和潤企業（6592）、南茂（8150）、可寧衛（8422）等，同時成分股刪除中石化（1314）、中華（2204）、震旦行（2373）、潤泰新（9945）等4檔。 (工商 ) #中石化 #和潤企業 #震旦行 #卜蜂 #可寧衛 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶瘋了！竟搶爆這檔 哲哲老師忍不住說話了 - 財經 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 川普又出重手！美期指狂噴逾500點 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 炒一堆爛股賺快錢！專家曝散戶最終結局… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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