◎孟加拉確診夫妻返台 證實沒穿防護衣

打破連續13天零確診，中央流行疫情指揮中心昨公布2例自孟加拉返國的中年夫妻確診，返台前因其妻未取得2此採檢陰性證明，今遭爆料自稱全程戴口罩、著防護衣的兩人。指揮中心今天證實，經調閱錄影帶跟照片確認兩人的確僅戴口罩，沒著防護衣，涉及疫調不實，已經請地方衛生局進行調查。

◎端午連假天氣揭曉 彭啟明曝影響時間

端午4天連假天氣出來了！氣象達人彭啟明表示，鋒面會在周末接近台灣北方海面，可能滯留兩三天到下周二、下周三(6/23、24) ，之後台灣又回到炎熱的天氣，「端午連假期間，應該是屬於典型的夏季天氣類型，大家可安排些戶外活動，不過進入盛夏，務必該有的防曬及防中暑不可少。」

◎後龍海角樂園鯨擱淺 海巡出動救援

一條活領航鯨，16日中午被民眾發現擱淺在後龍海角樂園沙灘，海巡署第三岸巡隊龍港機動巡邏站官兵據報派員趕往救援，確認領航鯨仍然活著後，目前海巡人員已報鯨豚救援單位前往，並搭建帳篷替領航鯨遮蔭保濕，待稍後漲潮再協助領航鯨回到海中。

◎《陳芊芊》完美收官！丁禹兮微博放閃趙露思

由趙露思、丁禹兮主演的WeTV甜寵古裝劇《傳聞中的陳芊芊》，吸引16億人次點擊觀看，15日播出完結篇，韓爍（丁禹兮飾）為了讓陳芊芊（趙露思飾）回到屬於她的世界，拖著重傷的身體讓陳芊芊走花路， 陳芊芊靠著屬於城主的祥瑞之兆順利回到現代，完美收官。讓網友甜到尖叫的是，丁禹兮飾演的現實世界「韓影帝」竟然記得兩人在故事情節的記憶，只是他分不清是現實還是過去，趙露思樂得與他相擁！

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(中時電子報)