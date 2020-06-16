台灣巨乳網紅吳夢夢，公開瘦身10公斤成果照。（圖／摘自吳夢夢IG）

台灣知名網紅、AV演員吳夢夢日前宣布已和日本最大成人片商SOD（Soft On Demand）達成共識，將推出2支成人影片，不過因遭網友批評太肥，努力減重一年，終於鏟掉10公斤，她大方PO照展現瘦身成果，全身上下只穿一條白色內褲，用雙手遮住重點部位，仍可見渾圓飽滿的上圍，她說希望能瘦到55公斤，但再瘦下去怕胸部也跟著縮水。

吳夢夢自PO去年四月68公斤跟今年5月65公斤的對比照。（圖／摘自吳夢夢IG）

吳夢夢14日在IG公開瘦身後的成果照，並發文表示，剩下8kg要努力，斷食第二天，每週維持4至5天重訓，「應該暫時不在PTT發文了，繼續潛水，真的很謝謝支持我逐夢的人」。身高166公分的吳夢夢透露，靠著減脂、斷食、健身重訓，目前已經瘦到62.3公斤。

吳夢夢目標是瘦到55公斤，但她也說不可能再瘦下去，因為太瘦胸部也可能會縮水。吳夢夢日前曾表示，青菜蘿蔔各有所好，就算再給她半年、一年都還會是肉肉的，她說自己一直都是普妹、以後也是，但相信一定有人會喜歡這樣的她。

(中時電子報)