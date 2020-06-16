疫情解封拚就業！新北市5月求職總人數高達近3萬人，較去年同期增加約8000人，但職缺數量反減少2000個，其中科技製造業受衝擊最大，釋出職缺減少300多個；新北市勞工局18日將舉辦解封後首場大型徵才活動，近6成屬科技業徵才，提供超過1500個工作機會，最高月薪60k起跳。

就服處統計，新北市去年5月求職人數共2萬1507人，今年5月攀升至2萬9374人，約增加4成；去年5月釋出職缺共2萬4649個，今年5月減少至2萬2592個，其中，科技製造業、住宿餐飲業、批發零售業影響最大。

勞工局長陳瑞嘉表示，首場徵才活動將在市府6樓登場，邀請工業區內廠商參與，有近6成、21家屬於高科技製造業，提供軟體工程師、品管人員、作業員等職缺；像是位在土城工業區的桓達科技釋出26個職缺，研發工程師的薪資至少40K，位在新北產業園區的新武機械貿易公司，行政助理月薪也有35K至38K。

勞工局指出，除了科技業外，知名餐飲業頂呱呱、米塔集團及雲雀國際，也提供儲備幹部、內外場人員等，共300個職缺；生活工場、全家便利商店等展場零售業，也開出260個兼職職缺，提供給暑期打工、或兼職的求職者。

「不只幫民眾找工作，也要幫企業找人才！」陳瑞嘉指出，疫情衝擊百業，預計年底前舉辦100場徵才活動，規畫VR虛擬實境求職體驗、青年就業專區、婦女及中高齡者就業、履歷健診等，盼協助求職長掌握自身優勢，提升面試準備能力。

(中時 )