嘉義「文化公園」以諸羅樹蛙特色遊具聞名，罕見的遊具甚至吸引外縣市家長帶孩童特地造訪。（市議員林于凱提供／袁庭堯高雄傳真）

高市「特色公園」建置去年起納入公民參與設計，卻因研考會遲未辦理人才培訓，導致公園可能淪為制式設計。時代力量市議員林于凱要求主計處保留預算、研考會兌現承諾，確實輔導民政局打造具在地意象的特色遊具公園。

特色公園意即「共融公園」，要讓小朋友、老人、或特殊族群能獲得充分的休閒體驗。屏東和平公園打造輪椅族溜滑梯，嘉義文化公園則有「諸羅樹蛙」遊樂場，甚至吸引外縣市小朋友特地造訪。

高市議會去年取得前市長韓國瑜同意、前副市長李四川協調，由養工處核撥1億元經費給民政局，打造一公頃以下小型「特色遊具公園」，強調要在設計階段特別納入「公民參與」概念。

10日市府在河堤社區舉辦「鼎泰公園」建造說明會，就遭當地居民批評設計淪為造景。林于凱希望，特色公園的推動流程，應要包含基本設計說明會、三場公民參與會議充分討論、設計定稿後，才能進到設計標、工程標。

據了解，研考會每年有百萬元預算培訓「桌長、會議引導員、觀察員、記錄員」四項公民參與人才，但林于凱12日質詢發現，研考會預計8月才要做培訓，他質疑這與原定期程「6月完成設計標、7月發包工程標」的規畫根本無法配合，公民參與將淪為口號。

林于凱憂心，若今年特色公園公民參與成效不佳，明年市府可能打回養工處自辦，公園設計又將陷入工程套路。他預計向主計處爭取保留預算，希望能落實執行。

林于凱也以荷蘭為例，強調荷蘭在執行重大公共建設時，會花很多時間做公民參與討論。如此一來，居民有參與感、不會覺得政府錢亂花，重大建設也不容易出現蚊子館的批判。

(中時 )