今年4月才在大陸爆發的恐怖甲殼類神秘病毒，沒想到不到2個月就攻陷台灣，新竹縣今天傳出一處螯蝦養殖場感染「十足目虹彩病毒」，農委會昨日緊急銷毀該場全數1200台斤成蝦、2萬1000尾蝦苗，目前正積極清查國內蝦場的感染狀況，預計周四召開記者會說明疫情。

農委會副主委黃金城今受訪時指出，大陸在4月份傳出十足目虹彩病毒，農委會就開始進行國內蝦場的疫情監測，並於5月22日發出公告，對進口的美國螯蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、泰國蝦、白蝦進行檢疫。

農委會掌握，目前除位在新竹縣竹北市的一處螯蝦場確定感染，另有位在新北市的白蝦場也發生不明原因死亡狀況，研判有可能為十足目虹彩病毒。

黃金城說，目前尚無法判斷十足目虹彩病毒是從何而來？以及何時進來？我國也未開放大陸蝦苗進口，因此大多是從泰國、越南引進，研判可能與這有關係，但目前兩國官方都否認疫情。

黃金城解釋，十足目虹彩病毒最棘手的是對各種甲殼類的感染症狀不一，例如白蝦的致死率破8成，但螯蝦、螃蟹卻完全無症狀，也不會死亡；泰國蝦與草蝦的死亡率則較白蝦略低。

農委會指出，目前已對國內90多處的養蝦場進行檢測，初步排除蝦苗場感染的可能，但黃金城說，螯蝦場可能還會有1～2場感染，國內白蝦養殖最多，但由於病毒高死亡率的特性，只要沒有傳出大規模死亡的事件，病毒應不會在台灣擴散。

雖然神秘病毒傳進台灣，但對一般消費民眾影響並不大，黃金城表示，這款病毒不會傳染給人，因此民眾只要避免生食，將蝦子煮熟後就沒有問題。

(中時 )