（健椿董事長葉橫燦今日主持股東會。圖／健椿提供）

工具機主軸大廠健椿工業去年EPS降至0.44元，今(16)日股東會通過每股配發現金股利0.25元。健椿董事長葉橫燦表示，今年初以來，經營環境充滿變數，機械產業接單出貨週期也由過往4～6個月，轉成短單及急單模式。健椿第二季可彌補第一季虧損，上半年轉虧為盈。

國內工具機業去年飽受中美貿易戰及新台幣兌美元匯率升值所苦，健椿生產主軸，主要供貨給工具機廠，營收及獲利也受波及而雙雙下滑。去年合併營收7.0億元，本期淨利0.26億元，EPS從前年1.92元降至0.44元。今日股東會除通過去年營業報告書及財報外，也決議每股配發現金股利0.25元。

葉橫燦今日主持股東會指出，今年經營環境，從今年初以來，充滿變數，機械產業接單出貨週期也由過往4～6個月，轉成短單及急單模式。健椿第二季可彌補第一季虧損，目前接單情形能見度到第三季，整體來看機械產業的實際需求還是存在，只是遞延發酵。

健椿今年前5月累積營收2.72億，較去年同期3.27億減少約17％，6月出貨預估將優於去年同期0.68億元。

健椿指出，健椿位在彰濱工業區之二廠土地47,780.5平方公尺承租轉承購案，今年初已通過經濟部核准，正辦理土地所有權過戶作業，健椿二廠三期工程也開工建造，規劃為2層樓廠房，樓地板面積總計12,000平方公尺，未來將作為自動化廠房之用，完工後，可提高精密主軸月產量，每月生產2,800～3,000套主軸翻倍增加至5,000～6,000套。

(工商 )