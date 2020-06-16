台灣指數公司今（16）日公布「台灣指數公司智慧投資多因子 30 指數」2020 年第 1 次成分股定期審核結果，共新增佳格（1227）等13檔個股，並刪除台苯（1310）等13檔個股。
成分股納入13檔有佳格、台聚（1304）、葡萄王（1707）、京元電子（2449）、美食-KY（2723）、神基（3005）、台灣大（3045）、世芯-KY（3661）、永信（3705）、致伸（4915）、精誠（6214）、福懋科（8131）、億豐（8464）等。
另外，成分股刪除13檔為台苯、國喬（1312）、信錦（1582）、允強（2034）、三陽工業（2206）、鴻準（2354）、華新科（2492）、長榮航（2618）、慧洋-KY（2637）、第一金（2892）、臻鼎-KY（4958）、至上（8112）、寶成（9904）等。
(工商 )
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