看好民眾偏好投資高股息趨勢，國泰投信今（16）宣布，7/1將推出兩檔高股息基金及永續高股息ETF，希望藉此在後疫時代為投資人超前部署高息股。

國泰投信總經理張雍川指出，台灣在投資上具有兩大優勢，值得豎起大拇指按讚，從投資評價面來看，台灣股利率平均超過4％傲視全球。

國泰台灣高股息基金經理人章錦正表示，目前國外疫情尚未獲得控制，台股不免受其影響而出現較大區間震盪，建議投資人布局高股息且波動低的股票。

像是以台股股利率來說，截至5月底約4.2%，高居全球主要國家之冠，在低利率環境中更顯投資價值。

加上ESG投資在全球大行其道，也將推出國泰永續高股息ETF，追縱MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數。

MSCI指出，ESG代表環境(E)、社會(S)和企業管治(G)。由於環境出現巨大轉變，如氣候變化帶來的影響、全球向低碳經濟轉型等，令世界正在迅速變化，全球投資者更主動地將ESG因素納入投資過程，以減輕相關風險。

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(中時電子報)