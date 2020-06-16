有民眾上傳影片被警方以侮辱公署罪送辦，但過去立院曾經提案修正侮辱公署罪，並痛批侮辱公署罪是箝制言論自由，（取自網路）

有網友近日在YouTube網站上傳影片，被警方以「侮辱公署罪」送辦。但綠營過去在太陽花學運時，指責「侮辱公署罪」是打壓人權、箝制言論、政治迫害的工具，現在卻用「侮辱公署罪」法辦民眾，有粉專批評，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」

刑事局3月接獲檢舉，有網友在YouTube網站上傳影片，影射選舉做票。警方認為該網友散布謠言，足以影響公共安寧，4月間依《社會秩序維護法》移送台北地院簡易庭。

法院認為影片是針對選務的質疑，均屬言論自由範疇，且內容並不足以影響公共安寧，裁定不罰。

沒想到警方近日又把該網友以刑法「侮辱公署罪」函送北檢偵辦。警方強調，要以刑罰手段，遏阻假訊息流竄，同時也會持續偵辦影片假訊息的源頭出處。

警方此一動作，被「晴天蝸牛」臉書粉專痛批「你們是忘記了，還是害怕想起來？」

粉專指出，太陽花學運的時候，台聯黨團3位立委提案修正中華民國刑法第140條「侮辱公署罪」，當時民進黨也有很多委員連署。

當時提案內容批評「侮辱公署罪」乃上世紀30年代產物，當時毫無人權概念，本來公署就是衙門，是打壓人權的符號，箝制人民言論自由的利器，容易被當作政治迫害工具，故該規定，顯然背離時代潮流、違反人權、箝制民意，明顯為惡法，早該廢止。

粉專質疑，民進黨現在完全執政了，當有人質疑選務，警方卻用這項「侮辱公署罪」來法辦基層百姓，請問這樣的作為是不是「打壓人權？」是不是「箝制人民言論自由？」是不是「政治迫害？」

粉專最後怒轟，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」

(中時電子報)