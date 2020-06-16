台北市議員羅智強之前酸陳其邁有貪二代的光環，高雄市長補選根本是躺著選都會贏，這讓資深媒體人黃光芹痛批，「蔣萬安都不靠他祖先混了，羅智強還在株連九族」，而羅智強隨後也在臉書上回嗆黃光芹，兩人一來一往火藥味十足。

羅智強14日在臉書上諷刺，陳其邁有貪二代光環的加持，躺著選高雄市長都會贏，還要陳其邁選上後可以和前市長陳菊每年固定舉辦「雙陳論壇」，討論貪汙除罪化，並稱貪污除罪是轉型正義的最後一哩路。此番言論讓黃光芹痛斥，「這年頭，蔣萬安都不靠他祖先混了，羅智強還在株連九族、細究祖宗八代、身家清白，鐵定是海畔有逐臭之夫，沒品」！

黃光芹也補充，羅智強想必因為陳其邁，也不屑與顏寬恆為伍，顏寬恆談論政策頭頭是道，富有專業性，跟他比起來羅智強差遠了。看著羅智强黨同伐異，搬出父親陳哲男的過往，移植嫁接污名化陳其邁，她也反譏，如果羅智強的邏輯說得通，那他在黨內肯定沒什麼朋友。

羅智強則PO文反擊，黃光芹是天生監督在野黨的資深媒體人，羅智強稱自己也不認為父親的罪要兒子揹，但就是看不慣這種舔朝廷的雙重標準，碰到國民黨父親的事就要兒子揹，反而民進黨就不用。

(中時電子報)