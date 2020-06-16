一芳x小美雪凍系列冰淇淋飲品，推出紅茶、烏龍茶、綠茶、青茶及芒果西米露等共5款飲品 (一芳水果茶提供／馮惠宜台中傳真)

百吉冰棒、小美冰淇淋是陪伴許多人成長的經典滋味，今年夏天連鎖飲料店85度C、一芳水果茶不約而同推出聯名新品，前者獨家與百吉合作推出三款Poki棒棒冰沙，後者推出「小美雪凍冰淇淋系列」飲品，賦與懷舊冰品新生命，也牽起不同世代味蕾記憶。

「啵！」一聲，細細長長的冰棒一分為二，品嚐時先吃短的再吃長的，這是百吉冰棒特有的吃法，也曾經是許多人童年回憶；今夏85℃獨家與百吉聯名合作，推出包括：蘇打、檸檬、乳酸等三款Poki棒棒冰沙，每一口酸甜清爽、不論視覺、味覺沁涼指數破表。

而成立75年的小美冰淇淋，是台灣歷史最悠久的冰品品牌，其中香草冰淇淋是大家從小吃到大、吃不膩的經典滋味，這次一芳水果茶在飲品中豪氣加入超過一整盒「小美頂級香草冰淇淋」，一口氣推出5款冰淇淋飲品，除了小美雪凍紅茶（冰淇淋紅茶），還有小美雪凍芒果露、小美雪凍烏龍茶、小美雪凍青茶，以及小美雪凍綠茶等5款夏日限定冰淇淋飲品。

小美冰淇淋口感綿密、滿滿香草氣息與奶香，與4款經典台灣茶以及新鮮愛文芒果的搭配，豐富了飲品風味層次，飲用時可以一口冰淇淋、一口飲料，享受兩種不同口感；也可以將飲品和冰淇淋攪拌成奶茶一起喝，品嚐迷人的濃郁滋味。

(中時 )