屏安醫院副院長楊欣正登來義棚集山失聯11天，最終由民間救難團隊的蕭添益、洪華駿所發現獲救，而2人在楊獲救後2小時也平安下山，他們受訪時稱見到楊的第一句話就是對他說「楊大哥福大命大」，相當敬佩他的求生意志，楊是躺在同一個點8天不動待救援。

洪華駿指出，楊欣正告訴他們，他6日脫隊後在山上迷路4天，第4天迷到「水管路」，該路沿山邊布滿水管，當下他覺得沿著水管走可以找到出口，不料卻失足墜下山掉進深潭，他害怕遭水淹沒，勉強爬10公尺避開水區到瀑布旁乾的地方，而這花盡他所有的體力，所以他從當下起至第11天尋獲時，都躺在同一個地方等待救援。

楊欣正還告訴2人，他在墜落前已經把食物全部吃完，所以這8天都只能喝水喝尿來補充電解質。蕭添益說，他們在詢問楊欣正後，馬上給水及運動飲料讓他補充水分，隨後也做了簡單的傷勢檢查，發現他除額頭有傷、身體多處擦傷外，意識非常清楚。

蕭添益說，在等待搜救隊會合搜救期間，他有打電話給楊的家屬，雖然訊號很微弱，但楊還是有成功與家人報平安，同時他們判斷楊的位置在垂直20米瀑布下，直升機沒辦法吊掛，所以洪華駿趁待援時先在開闢直升機吊掛時需要的平台。

至於將獲200萬懸賞金一事，2人只稱「還沒想到怎麼用」，蕭添益謙虛地說，他們也沒把握會找到，就是盡力地找，且他與洪華駿有逾10年登山經驗，對於攀登與垂降都很專業，所以他覺得這次能找到沒有其他原因，就是消防局有效率的指揮系統與家屬的信任。

(中時 )