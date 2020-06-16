高雄市議長許崑源墜樓身亡，議長懸缺面臨補選，原本外界認為副議長陸淑美扶正可能性非常大，然而，國民黨高雄市黨部16日下午召集黨籍議員開會，經假投票後，決議推舉資深議員曾麗燕角逐議長補選；民進黨團總召韓賜村對此表示尊重，表示民進黨下周將召開黨團會議，推出強棒人選。

國民黨籍議員6日下午3時齊聚高雄市黨部，商討議長補選事宜，由市黨部主委莊啟旺主持，經過2個小時的討論、假投票，最後決議陸淑美續任副議長、資深議員曾麗燕成為議長補選人選；莊啟旺事後表示，將依照共同推舉結果報送中央核定提名。

曾麗燕意外出線，外界解讀是「多位黨籍議員不滿黨部動作太多、造成黨團分裂」，已故議長許崑源的妻子林絲娛今天下午特別到黨部致意，感謝每位議員對議長許崑源的支持與陪伴，並呼籲現在完全沒有任何分裂的本錢，國民黨一定要好好團結對外。

由於會議中黨部下達封口令，因此會議後議員態度相當低調，勝出的曾麗燕僅停下腳步，對著媒體鏡頭說「謝謝黨籍議員支持讓我勝出」，隨即被一旁的其他議員拉走；續任副議長的陸淑美則簡短表示「尊重大家」、「一切由黨部主委發言」，也快步離開。

莊啟旺目前尚未對外說明，僅發出新聞稿感謝每位與會的議員同志，議長補選人選已順利產生，將由曾麗燕議員代表本黨角逐高雄市議會第三屆議長補選。屆時市議會進行議長補選投票時，請全體國民黨籍議員同志務必遵從黨中央提名人選，共同捍衛議長寶座。並強調為確保所有議員同志團結齊心，全體議員同志均應以本黨提名人選名單記名投票，如有違反情事則以黨紀處分議處。

高市議會民進黨團總召韓賜村對國民黨推出人選表示尊重，肯定曾麗燕的資歷與人和，民進黨也不會缺席，下周將召開黨團會議，討論推出強棒人選；他解釋，民進黨比較慢是考慮到目前正是許故議長的治喪期間，「不知道為什麼國民黨這麼急？」

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(中時 )