南投縣殯葬設施不足，只有南投市區與名間鄉有公立殯儀館，且僅有集集鎮有一處民營火葬場，讓人生必經之路平添困擾！縣議員要求縣府設法改善，縣長林明溱表示，如果沒有抗爭，找到土地可以馬上建！

縣議員王彩雲、陳淑惠在縣議會總質詢時指出，集集鎮的火葬場火化一具遺體要9000元，比起鄰近的台中市差很多，建議縣府興建公立的火葬場，不然就補助喪家半數費用，減輕民眾的負擔。

再者，縣內公立殯儀館不足，喪家得長途奔度，諸多不便；還有搭建棚架方式辦喪事，甚至風吹日曬雨淋，對往生者不敬，對家屬和親友也不方便，建議在各鄉鎮市的納骨塔增設靈堂。

林明溱表示，以縣府的財政狀況，不可能補助火葬費用，所以不能打腫臉充胖子；此外，興建殯儀館、火葬場的阻力很大，連在縣立殯儀館旁邊要增建靈堂，應該是最單純的事，也有人反對，如果民眾不會抗爭，馬上可以興建。

(中時 )