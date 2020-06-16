味全龍自辦測試賽，領隊吳德威說：創辦人魏應充一直希望能給打棒球的孩子更多舞台。（味全龍提供／廖德修台北傳真）

味全龍隊自辦職棒測試會今（16）日進入第2天，從200多位報名者中通過初審進入測試會的64名球員，在今日的兩場測試賽各顯身手。龍隊首席教練尼爾托（Thomas Nieto）大讚台灣球員身體素質好，對於今年的選秀方向，總教練葉君璋表示會以投捕優先，也會依隊型需求來決定，葉總表示：「好的選手，味全龍當然不會放過！」

味全龍隊自辦測試會第2天測試賽，64位（33投31野）參與測試賽球員分成上、下午2場賽事展現身手。首席教練尼爾托指出，第1天測試會球員通常會急於展現自己，首日不容易看出球員整體素質，透過第2天的測試賽可印證第1天體能檢測結果。今天的測試賽大專及高中球員皆有開轟，就是力量的展現。

味全龍自辦職棒測試會第2天，大專、高中球員都有人開轟。（味全龍提供／廖德修台北傳真）

中職去年選秀會共有63名球員獲各球隊指名，味全龍選進32人。領隊吳德威表示，創辦人魏應充一直希望能給打棒球的孩子更多舞台，基於創辦人的初衷，球隊也會儘量多給球員進入職棒的機會，舉辦測試會就是希望能多看一些選手，「當然也希望能有更多企業加入，讓中職能有第6隊，為棒球產業注入更多活水。」

針對測試會結果吳德威則表示，球團進一步討論及評估各球員表現後，將決定推薦哪些人參與2020中華職棒新人球員選拔會？入選者也將個別通知。對於今年的選秀方向，總教練葉君璋跟首席教練尼爾托都提及，儘管會以投捕優先，但還是會依隊型需求再行決定，如果是好的選手當然不會放過。離選秀還有一段時間，會再針對今年選秀人選進行評估。

(中時 )