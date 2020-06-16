朝陽科大人文暨社會學院院長李玲玉（左）化身為說故事姊姊，拿起《出發吧，魔法森林音樂會！》繪本帶領孩子們唱唱跳跳。（林欣儀攝）

國台交攜手工研院開發全台首創的AR多感官繪本《出發吧，魔法森林音樂會！》，朝陽科大將協助推廣，讓音樂教育扎根幼教。（林欣儀攝）

讓音樂扎根幼兒教育，國立台灣交響樂團攜手工研院，成功開發出全台首創的AR多感官繪本《出發吧，魔法森林音樂會！》，16日對外發表，朝陽科技大學將投入後續推廣，不但為繪本規畫專屬教案，並將舉辦種子教師培訓，校方強調，盼讓孩子在遊戲中學到音樂知識。

朝陽科大人文暨社會學院院長李玲玉化身為說故事姊姊，拿起《出發吧，魔法森林音樂會！》繪本，再透過手機掃描、以VR方式呈現在孩子面前，藉由唱唱跳跳的遊戲方式與繪本森林探險，帶領幼童了解手上的鈴鼓等樂器。

國台交團長劉玄詠表示，《出發吧，魔法森林音樂會！》是文化部經費補助，由國台交與工研院攜手開發，利用最新4DViews動態立體捕捉技術拍攝繪本主人翁的動作，讓水果奶奶趙自強出現在繪本中擔任說書人，藉由魔法森林中的慶典活動，帶領大家闖關、尋回失落的樂器，並了解台灣民謠《草螟弄雞公》。

朝陽科大校長鄭道明指出，幼兒教育對國家主人翁的未來發展相當重要，國台交利用音樂專長開發出多感官繪本，朝陽一定全力以赴協助推廣，目前校內幼教團隊已針對繪本內容撰寫出完善教案，接下來將在北中南各區舉辦共5場推廣及種子教師培訓課程。

劉玄詠強調，繪本因製作成本高，目前先委由朝陽科大推廣，國台交園區內也開放民眾閱讀使用，也積極尋求出版業者合作，未來盼持續開發西洋樂曲等不同的繪本作為幼兒音樂教育輔助教材。

(中時 )