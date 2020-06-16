第2屆台中購物節即將開跑，台中市府環保局發布新聞稿呼籲，家中有老舊機車的市民可趁購物節活動期間，將愛車汰舊換新，除可申請老舊機車換購電動機車補助、老舊機車換購七期機車補助外，持新車購車發票每滿500元，就可以獲得1組抽獎序號，民眾可趁此機會享補助又抽大獎，並維護空氣品質。

為改善空氣品質，各縣市都積極宣導民眾汰換家中老舊機車，台中市府環保局趁台中購物節展開之際，特別呼籲民眾可趁此優惠活動換機車，參加抽獎活動。

台中市府環保局指出，民眾自7月1日至8月31日於台中市商家消費，下載APP登錄發票即可參加抽獎，可趁此機會，將家中的老舊機車的汰舊換新，除可申請老舊機車換購電動機車補助外，新車購車發票每滿500元可獲得1組抽獎序號。以購買一台8萬元的電動機車為例，共可獲得160組抽獎序號。

而值得一提的是，台中市與中央政府今年合計編列1.4億元補助經費，推出老舊機車換購電動機車最高補助3萬4800元、老舊機車換購七期機車最高補助1萬1000元等優惠方案。而截至今年5月底，老舊機車換購低汙染車輛補助案件，已超過1萬件，全台中市電動機車新增4634輛，成長率高達10.6%，成長率為六都之冠。

(中時電子報)