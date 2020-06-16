大陸騰訊集團股價近期創高點之際，創辦人馬化騰再度出手減持，這也是今年以來2度減持騰訊個人持股，觀察從6月9日至12日期間，連續4日減持騰訊共涉及約964.8萬股、平均出售價格介於433.4至450.3港元，合計套現約42.7億港元，再算上年初的減持，今年馬化騰已套現近63億港元。根據富比世即時數據顯示，馬化騰目前個人身家為486億美元。

此外，騰訊股價16日也未受到馬化騰減持影響，反而因騰訊旗下遊戲獲批遊戲版號再刺激股價上揚，盤中漲幅一度超過4％，最終收在每股448.8港元、漲幅3.5％。

回顧騰訊控股2004年在香港上市時，馬化騰持股比例在13％以上；到2012年騰訊財報顯示持股比例已降為10.25％；直到2017 年再降至8.63％。在本次最新減持後則剩下8.42％。據統計，馬化騰這幾年通過多次減持，累計套現近300億元人民幣，但並未阻止騰訊的股價節節上升。

(旺報 )