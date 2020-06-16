在韓國瑜遭到罷免後，許多人關心他的未來動向，而韓國瑜則是在臉書透露，遭到罷免後，依然心繫高雄、心懷社稷、心存正氣，但目前不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。高市府前新聞局長鄭照新今(16日)也透露，韓市府團隊「單飛不解散」。而明天是韓國瑜的63歲生日，也有韓粉已搶先在臉書獻上祝福。

鄭照新在廣播節目《POP撞新聞》提到，韓國瑜讓各局處政務官充分授權，這短短一年半是最有成就感的，可以貢獻真正的理想、充分發揮，也獲得居民的回饋及感謝，這樣的使命感就是指揮官韓國瑜啟發的，能跟到這樣的長官，為高雄無私奉獻，是團隊凝聚力最大的本源。

而臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」今也感動轉述鄭照新發言，引起許多粉絲討論。其中，有一名粉絲則是先預祝韓國瑜生日快樂，並寫下「擦亮心窗，抹去塵埃，我們將發現窗外依舊有藍天。先祝福我心中永遠的韓市長6/17生日快樂」。

(中時電子報)