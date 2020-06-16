台中捷運綠線「市政府站」出入口造型以「川動鑿石」概念設計。（交通局提供／林欣儀台中傳真）

台中捷運綠線將於年底通車，目前相關工程已近收尾階段，台中市府接續投入橘線規畫，交通局近來連續舉辦3場說明會，局長葉昭甫表示，藉由說明會了解地方需求、廣納意見，初步規畫橘線沿途將設置26站，預計今年底將橘線相關計畫提報給中央。

葉昭甫指出，清泉崗機場是中台灣唯一的國際機場，近年來中進中出旅客逐年增加，市府大力推動「台中機場捷運橘線計畫」，初步規畫將串連中清路、水湳經貿園區至大里、霧峰區，盼提供民眾、旅客便捷的運輸服務。

交通局表示，捷運橘線路線規畫將經過中國醫藥大學附設醫院、一中商圈及台中火車站等重要商圈，全長29.2公里，目前擬定起點站為台中國際機場，包括中興大學、仁愛醫院及台中軟體園區都會設置站體，終點站則在省議會紀念園區附近，總計沿線將設26座車站。

交通局強調，最近舉辦的3場說明會共有約400人參加，不少民眾及民代在會中積極討論、交換意見，多數提議機場捷運延伸至海線、神岡及亞洲大學，有些民眾則認為大雅區、屯區應採地下化設計等，所有意見都會納入評估並研擬可行方案，預計年底提報中央審查。

此外，年底將通車的捷運綠線目前工程進入最後收尾，交通局指出，規畫為藍、綠線交會處的「市政府站」目前已完成出入口整體造型施工，將以3D曲面牆、延續台中車站「川動鑿石」的意象設計。

(中時 )