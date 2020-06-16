豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國聯準會（Fed）15日宣佈，自16日起將透過次級市場購買個別企業債，同時最新聲明也顯示，Fed會繼續在疫情期間盡力撐住信用市場，成功激勵美股四大指數15日全數由黑翻紅，帶動台股16日反彈向上，盤中一度來到11,542點，回補11,442～11,516點封閉缺口，化解近二個交易日短線在缺口下震盪整理的格局，終場以11,511點作收。

以技術面觀察，大盤16日反彈幅度已達此次下修的56.5％，後續留意能否帶量續攻並守穩缺口。以5日均線向下扣抵，10日均線向上扣抵研判，17日應是盤整震盪格局，短壓觀察6月11日關鍵長黑K棒的中值11,644點，若成交量持續放大，缺口才能守穩，進一步挑戰壓力區。

個股方面，本周納入投資組合的合世，受惠醫療產品需求大增，5月營收年增2倍，優於市場預期，加上合一解盲成功，帶動生技族群整體揚升，股價再飆漲停價位。

全球經濟復甦態勢不變，資金行情持續挹注股市，但因二波疫情紛擾再現，導致下半年能見度不好掌握，外資動向將成關鍵，操作上以半導體、5G、蘋概、生技、汽車、高殖利率股為主，可逢低汰弱擇強換股操作。

(工商 )