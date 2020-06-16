倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開高走揚，終場大漲205.38點，漲幅1.82％，收在11,511.64點，櫃買指數同步收紅，終場上漲3.16點，漲幅2.09％，以154.57點作收。三大法人方面，外資轉買184.93億元，投信續買6.98億元，自營商轉買8.05億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼1,400口多單，累計淨多單部位為35,579口，心態呈現謹慎中性偏多。

美股道瓊指數15日早盤一度大跌762點，所幸尾盤順利翻紅，高低點落差超過千點，激勵台股16日開高大漲，不僅讓投資人大鬆口氣外，也成功化解大盤反轉下殺的隱憂。

雖然市場對於第二波疫情復燃的恐懼，打亂外資及市場大戶的腳步，不過在短中長期均線呈現多頭排列的前提下，大盤既未出現「震盪做頭」，也未跌破月線或季線等重要關卡支撐，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾強調零利率水準將維持至2022年底，以及全球各國不約而同地灑錢救經濟下，解封與資金行情仍形成下檔的有力支撐。

個股方面，本周納入投資組合的弘裕，獲得國內外手術衣、隔離衣胚布及成品布訂單，成功擠身防疫概念股，16日持續強勢飆漲停，只要量價不失控，則後市有望續漲再創新高。

面對後疫情時代，多方主流勢必建立在產業願景及營運兼具爆發力與續航力的個股上，包括新藥研發及防疫概念股仍是多方的主軸重心外，受惠解封行情啟動，遠距商機、視訊產品、宅經濟、伺服器、NB、自行車、自動化設備、雲端基礎設備等需求持續發燒，譬如公準、鈦昇、陽程、金像電、系微、鈊象、士紙、榮成、華豐等個股股價表現相當地犀利。

(工商 )