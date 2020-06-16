永誠國際投顧分析師李忠興認為，市場擔憂第二波疫情爆發，美股15日開盤後一度崩跌逾700點，不過，盤中受到美國聯準會（Fed）宣布將於二級市場購買公司債激勵，四大指數全面翻紅，台股16日同步開高走高，終場大漲205點、以11,511點作收。

他表示，新藥族群當中，合一與中天16日恢復交易，股價開盤後委買張數暴增，股價漲停一價到底，也讓人氣持續發燒，但防疫概念股卻出現強弱差別，操作上仍應以個股基本面為首要考量，而非一味盲目地追逐熱門股。

美國15日證實將修改禁令，允許美國企業與華為合作，制定下一代5G網路標準，是16日激勵台股電子股反彈的主因；但需留意的是，此次修改規定不該被視為美國對付華為的決心有軟化的跡象，因此，弱勢電子股反彈仍宜減碼，汰弱換強。

個股方面，本周納入投資組合的金麗科，受惠中美貿易戰，自動化系統整合晶片獲陸資企業青睞，惟短線漲幅過大列為注意股，且5月每股虧損0.05元，端看17日在利空下股價的反應，短線逢回找買點的看法不變。

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