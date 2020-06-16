啟發投顧分析師楊基政指出，台股16日回補掉空方缺口，但11,771點黑K上緣具短壓，近期操作勿追高殺低，建議以短打因應。個股方面，本周納入投資組合的系微，技術面轉強，有機會續漲。

他表示，近期搶反彈宜掌握類股輪動節奏，反彈接近壓力區應減碼，選股著重5月營收成長性高的族群或個股，同時避開營收若明顯衰退者。整體而言，當前首要觀察月線支撐，在月線未跌破之前，可操作整理過的領先股；然一旦跌破月線，則應轉為保守應對。

(工商 )