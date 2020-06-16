袁艾菲與好友楊子儀日前錄《艾菲的小廚房》，楊子儀帶來拿手絕活，做了金沙綠竹筍，袁艾菲則端出竹筍素粥，兩人在料理過程因無法抗拒竹筍美味，幾乎快把食材給吃完。楊子儀分享，他前陣子拍一部慈濟骨髓捐贈影片，拍攝結束後做了驗血建檔，直到最近收到配對通知，要進行後續檢查，確認健康沒問題後，才會進行骨髓捐贈，他表示：「身為人這個肉身，活在這世界上，能幫助多少人，就幫助多少人。」
提到吃素，袁艾菲表示自己看美劇後，發現吃素對某方面的運動表現很有幫助，也察覺到料理其實很簡單，不需過多調味，食材原味才是最好的，簡單來說，擁有好食材就能做出好料理。兩人提到彼此曾經合作過一齣戲，非常認同馮凱導演，他是很會帶戲的老師，袁艾菲也慶幸自己懵懂時，好險有跟對一位好老師。
楊子儀表示自己從外景轉到演員，發現處境變得更危險，原因是經常會深陷角色，他引用梁朝偉的話，演員有三個階段，第一階段，糊里糊塗演完一場戲，爆紅也渾然不知自己做了什麼；第二階段入戲太深，拔不出來；第三階段，「Ation！」進入角色，「Cut！」出來，他認為身為一個演員，自由出入角色很重要。
(中時 )
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