台中一名視障女子，日前從台中火車站搭乘計程車返家，沒想到計程車司機發現女子有視覺障礙，竟急著收車資，並直接將他丟包在路邊，害女子只能站在原地，相當無助，幸好路人見狀報警，女子才順利返家。

綜合媒體報導，事發於7日晚間，台中市警三分局立德派出所接獲民眾報案，一名視障女子在東區復興路、互助街口需要協助，警方前往了解後，發現這名30歲陳姓女子因視力受限，原本從台中火車站轉乘計程車要回家，沒想到卻遭司機假藉不熟路況，開了450公尺後就將他丟包在路邊，且還不忘向陳女收費。

陳女下車後，完全不知自己身處何處，只能呆站在原地，幸好一旁路人見狀，趕緊報警，陳女才得以順利回家，不過陳女認為就算司機不熟悉路況也可用導航，丟包前還急著討車錢，讓她越想越生氣。

立德派出所副所長陳學良事後表示，若當事人決定提告，警察不排除傳喚運將到案，「小黃司機為什麼會說他路不熟，這部分再請小黃司機來說明。」

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(中時電子報)