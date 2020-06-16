美國總統川普上任以來，對大陸態度強硬，致使兩國關係跌入谷底，從貿易戰到疫情究責，打起北京毫不手軟。原先外界以為大陸應不希望川普贏得今年11月總統大選，但外媒報導，大陸官員立場似已改變先前立場，原由在於川普會讓美國與盟友關係搞壞，反而讓大陸從中得利。

美國財經媒體報導，川普過去因貿易失衡和新冠疫情等事件，火力全開抨擊大陸，但訪問現任及前任的9名大陸官員後，卻發現他們傾向支持川普連任，原因在於比起貿易紛爭對陸方造成的傷害，川普會使二戰後美國與盟友關係出現破裂，大陸能獲得更大益處。

前大陸貿易談判代表、大陸常駐日內瓦聯合國代表團副代表周小明表示，拜登（Joe Biden）當選，對大陸而言反而更危險，因為拜登會聯手盟國對付大陸，反觀川普正在摧毀美國與盟國關係。

周小明直言，美國總統大選對美陸關係不會有根本上的轉變，因為美國認為應強烈壓制大陸，所以無論川普或拜登入主白宮，對大陸來說只會更糟。

(中時電子報)