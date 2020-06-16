新冠肺炎疫情趨緩，解封後景點人潮有回溫趨勢，雲嘉南濱海國家風景區管理處選在端午連假3天，推出「北門玩很大！封印解除瘋一夏」活動，有祈福法會、燈會，也將舉行封街市集、野餐音樂會等。（莊曜聰攝）

封街市集好吃好玩攤位多，在地蚵農邱永仁現烤鮮蚵很受歡迎。(莊曜聰攝)

新冠肺炎疫情趨緩，解封後台南沿海地區景點遊客逐漸回流，為拉抬旅遊人氣，也配合7月1日即將上路的安心國旅補助，雲嘉南濱海國家風景區管理處在端午連假3天，在台南市北門區規畫一系列活動，包括祈福法會、花燈展、封街市集、野餐音樂會等，要民眾一起來「北門玩很大！」

疫情重創觀光與旅遊業，隨著中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁生活防疫措施後，假日出遊人潮明顯增加不少，台南市北門產業文化觀光發展協會理事長洪有志表示，對比3、4月間遊客幾乎掛蛋，現在散客、小旅行的團客陸續回歸；養蚵、經營烤蚵生意的邱永仁說，夜市及預訂BBQ的客人也變多，但怎麼留住人潮很重要。

雲管處處長徐振能指出，雖然安心國旅補助7月才上路，但吸客要「超前部署」，在端午連假3天北門區日日有活動，包括6月25日在南鯤鯓代天府登場的祈福法會，廟方將取「午時水」讓民眾洗手，象徵去穢除晦迎來好時運，晚間在蚵寮保安宮還有延續台灣燈會的花燈展，現場最大型的「爵士好鼠喜迎親」花燈特別吸睛。

北門產業文化觀光發展協會則從25日起連續3天在錢來也雜貨店前舉辦封街市集，現場有美食小吃、文創商品攤位，有吃有玩，27日在雲管處辦公室旁的夢奇地草坪還有野餐音樂會，邀請原住民女歌手沐妮悠、「雙生仔」等歌手獻唱，主辦單位也將送出限量50份的野餐墊、餐盒組合，詳情將在臉書粉絲專頁「雲嘉南，好好玩」上公告，留言者就有機會獲得。

(中時 )