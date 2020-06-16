美國國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)對所屬科研機構進行調查後發現，有許多科學家未能明確交代與外國機構的往來，部份科學家甚至收取研究補助或其他資金，更令人驚訝的是這些未申報的外國資金有超過9成來自一家中國大陸機構，美國國家衛生研究院已為此開除了院內54名研究人員。

美國知名的《科學》(Science) 期刊報導，NIH院外研究副主任邁克．勞爾（Michael Lauer）在一場演講中說，這項調查針對87個機構的189位科學家進行審查，結果發現有133位研究人員未向NIH披露外國資助的收入，比例高達7成，另外54%的研究者沒有披露參與外國的人才計劃。

報導說，目前NIH已取消了77名研究者的補助資格，並有54位獲得NIH研究補助的科學家遭到開除處分。另一期刊《自然》雜誌也指出，被處分的科學家多數為亞裔或華裔，年齡普遍在50多歲左右。被開除的科學家中，有93%的情況是因為他們與中國大陸的科研機構合作，卻未據實申報。

勞爾表示，被調查的189名科學家中有82%是亞裔並不令人意外，稱這些人是一直是中國大陸招攬的對象。

美國曾公開指控，中國大陸多年來透過「千人計畫」招募美國當地研究人員，藉此獲得敏感技術的智慧財產權。美國近年來關注大陸的相關舉措對國家安全的危害，國會也已推動多項法案準備對此一情況進行限制。

美國國家衛生研究院（NIH） 是美國最大的醫學科研機構，隸屬美國衛生及人類服務部，由聯邦政府撥款。NIH於2018年年底便已經披露，美國有小部分受聘於NIH等美國聯邦機構的外國研究學者，私下接受中國資助，違規轉移美國知識產權，而美國聯邦調查局(FBI)也介入調查，2019年底在一場聽證會上也證實有上百位NIH學者遭到調查。

許多美國的華裔科學家們卻認為，這些調查更很像是針對華裔科學家而來，因為最近被開除或被迫辭職的大都是華裔學者，而且這些學者大多也如實披露了與中國大陸方面的合作。

美法律界人士認為，不論美國政府的做法對不對，隨著美國對大陸政策的收緊，原本一些在學術界不是問題，甚至被鼓勵的做法，現在都成了問題，學者們應對此多加小心。

(中時電子報)