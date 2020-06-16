台東縣警局前蘭嶼分駐所長李哲銘，涉嫌協助走私毒品集團運送1500公斤安非他命及K他命，1審遭判6年6個月，檢察官不服上訴，花蓮高分院加重其刑改判7年6個月，其他共犯也都加重其刑1年。

李哲銘因負債千萬鋌而走險，與熟識共犯鄭程維商謀以「藍悅號」漁船為運毒工具，2018年底透過另犯李昆懋牽，聯繫有國外毒品來源的走私毒品集團，安排運輸毒品來台事宜。

該批毒品自柬埔寨地區運輸到蘭嶼外海，再由藍悅號以海釣名義出海接駁，過程均派員觀察，待毒品進入漁港後，再搬上貨車轉送到其他漁港，未料早已被台東地檢署會同台東縣警察局、海巡署、刑事局組成聯合專案小組掌握，一舉破獲。

台東地院審理後在去年底宣判，依毒品罪嫌將李哲銘判刑6年半，海釣船船長鄭程維判刑5年4月，負責前往柬埔寨運毒的核心人物張瑞華則判刑7年4月，另李昆懋等人分別判刑6年4月不等。

檢方對此不服提起上訴，花蓮高分院加重其刑改判7年6個月，其他共犯也都加重其刑1年。

(中時 )