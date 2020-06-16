台中東區1名91歲的何姓老翁日前獨自走到派出所求助，他焦急地向警方表示，家中看到很多「魔神仔」，經員警耐心安撫並查證其身份，發現老翁患有失智症，但員警為安撫老翁，不但陪同他返家，並向老翁表示自己已化身成「驅魔神探」將他們都趕走了。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐林自然、警員黃振家、石志中日前早上9時許於所內備勤時，1名行動不甚方便的老翁步履蹣跚走進派出所，他緊張地向警方表示「家裡出事了!」他走了40分鐘才到達派出所。員警不敢怠忽，一邊安撫老翁情緒，並耐心詢問發生何事。

91歲的何姓老翁緩緩道出，最近家裡出現好多陌生人，一直在家中走來走去擾亂他，自己平常跟兒子同住，但因兒子上班不在家，老翁一直覺得家中的不速之客在騷擾他，擔心害怕之餘，才走到派出所求助，希望員警能陪他回家驅趕那些人。

員警從言談間發現何翁患有失智症，一邊安撫老翁情緒陪同他返家，黃員還化身驅魔神探，煞有其事的在老翁家門口對「不速之客」喊話、驅趕他們離去，何姓老翁這才安心地打開家門，開心地向警方表示人都不見了！而警方也聯繫上何姓老翁的兒子，他向警方表示父親患有失智症，常常幻想有許多人在家中，很感謝警方暖心陪伴父親演了一場戲，驅趕父親心中的「魔神仔」，大讚波麗士大人不愧是人民最貼心的保母！

(中時 )