曾經參加30屆飢餓三十、高齡百歲的林友茂出席會場，他表示，透過參加活動，更能深刻的感受處於脆弱國家兒童的需要。（盧金足攝）

僑泰中學校長帶領同學們參與「飢餓三十人道救援行動」分享會。（盧金足攝）

因應防疫不鬆懈，台灣世界展望會舉辦邁入第第31屆的「飢餓三十人道救援行動」，今年火避免參與者群聚風險，推出全新型態的「一個人的飢餓三十」，號召萬人在網路上線，透過時下流行舞蹈串連「我的飢餓Dancing」，愛心持續不間斷。

台灣世界展望會今天特別召集中投地區歷屆的「幕後英雄」代表，以述說分享帶領著參與分享會的飢餓勇士們一起走進時光隧道，重溫那些年的飢餓時光，活動由僑泰中學營友代表，以熱情有活力的舞蹈，為分享會拉開序幕。

在6月20日世界難民日前夕，台灣世界展望會特別邀請台中市政府，及中投地區投入愛心資源的企業界、學界、教會代表─埔里基督教醫院、中良九天教育基金會、博大科技股份有限公司、僑泰中學，一同關注飢餓三十關懷議題。

台灣世界展望會工作人員伍麗香及鄭宗訓分享台灣世界展望會於九二一大地震及八八風災的救援情況；台中思恩堂張柏霖牧師及攝影志工洪大為分享跟著台灣展望會的腳步，前往馬拉威、尼泊爾以及尚比亞計畫區的故事。

其中，曾經參加30屆飢餓三十、高齡百歲的林友茂出席會場，他表示，透過參加活動，更能深刻的感受處於脆弱國家兒童的需要，在這30年的參與體驗中，最深刻的飢餓體驗莫過於西子灣辦理的第16屆飢餓三十活動，還記得當天颱風來襲，使得活動場地及體驗過程變得十分艱辛，更體會到身處危難的人們感受，珍惜現在所擁有的一切。

經濟部中小企業處榮譽指導員協進會中區委員會主委莊惠珍帶領五縣市會長以及資深捐款人孫忠傑率先捐款投入飢餓三十人道救援行動，資助脆弱國家兒童，希望透過拋磚引玉、號召更多人一起關注這個議題，呼籲大眾共同關懷世界各地弱勢孩子的困境，鼓勵民眾將關懷化為行動，將愛送到需要的孩子身邊。

台灣世界展望會中區辦事處主任吳羿霆指出，飢餓三十人道救援行動不僅關懷世界上遭遇戰火、糧荒、天災的兒童與家庭，也關心台灣特況家庭的需要，台灣世界展望會邀請愛心民眾一起加入搶救脆弱兒童的行列，即日起報名參加「一個人的飢餓三十」，在第一時間站上救命第一線，幫助危飢兒童遠離生存困境。

(中時 )