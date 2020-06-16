全球知名投資決策支援工具、服務供應商MSCI大中華區營運新布局，宣布委任吳佳青為大中華區營運決策委員會主席。MSCI亞太區業務董事總經理林偉傑指出，吳佳青的領導才能與專業知識，可大力支援MSCI更精準服務大中華區客戶。此項人事案已經生效。

吳佳青全面負責MSCI大中華區指數、分析、ESG和房地產業務及客戶關係的發展策略，進一步加強MSCI的價值定位，通過為客戶提供卓越解決方案，滿足大中華地區客戶日新月異的服務需求。 林偉傑表示，吳佳青在大陸策略制定、業務增長、監管機構關係，以及與大陸金融機構建立策略聯盟等方面擁有豐富經驗，加上大中華區投資者對MSCI的解決方案興趣與日俱增，任命吳佳青為MSCI大中華區營運決策委員會主席，充分展現此地區對MSCI亞太區以至全球戰略布局的重要性。

吳佳青在美國與大陸銀行業擁有近30年管理和實務經驗。在加入MSCI前，她曾任摩根大通銀行（中國）企業銀行業務部主管，並曾擔任該行的中國行長兼董事會成員，亦曾出任匯豐銀行、德意志銀行高級管理層職位。

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