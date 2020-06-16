為滿足雲端方案、企業和工作站客戶對入門級成本的硬體RAID可靠性和效能的要求，Microchip Technology宣佈推出Adaptec SmartRAID 3100E RAID擴充控制卡，旨在為成本敏感型終端應用的客戶資料提供可靠的硬體RAID保護。

Microchip表示，與公司上一代Adaptec 8E系列產品相比，SmartRAID 3100E的效能提升了60％以上，功耗降低了40％。Adaptec SmartRAID 3100E系列屬於Microchip現有PCIe Gen 3 SAS-3/SATA SmartRAID 3100擴充控制卡系列。新的SmartRAID 3100E控制卡非常適合希望透過快取記憶體支援和入門級企業RAID資料保護實現應用程式加速的系統，而無需增加快取記憶體保護或先進RAID級別全功能RAID控制卡的成本。

Microchip資料中心解決方案事業部協理副總裁Andrew Dieckmann表示：「SmartRAID 3100E入門級控制卡提供了一條升級途徑，協助希望從軟體RAID解決方案或傳統入門級硬體RAID解決方案過渡到Microchip成熟的智慧儲存堆疊的使用者。這些控制卡提供1或2 GB的內建DRAM快取，與前幾代產品相比，效能提升顯著，功耗更低，非常適合4K隨機讀/寫工作應用。

入門級SmartRAID 3100E RAID控制卡非常適合計算和圖形應用程式、邊緣計算和儲存節點以及工業和製造伺服器等應用。針對這些應用，企業和雲端服務供應商現可選擇將廣泛使用的Adaptec 6E系列和RAID控制卡8E系列更新至智慧儲存平臺，並受益於整個智慧儲存系列的統一驅動程式、韌體和管理工具。

(工商 )