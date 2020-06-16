Ansys舉辦首屆「工程模擬高峰會Ansys Simulation World」正式落幕，吸引全球超過全球超過160國逾54,000名觀眾報名，活動包含近300場講座與200位講者，反應相當熱烈。

Ansys工程模擬高峰會講者陣容皆為全球具前瞻性的業界領導者，來自《財星》全球500大企業（Fortune 500）、新創公司、學術機構和全球媒體。內容涵蓋新興工程議題，包括數位轉型、自動駕駛、數位雙生（digital twin）、工業物聯網和電氣化。贊助業者包括鑽石級的微軟、鉑金級的Autodesk、CADFEM和慧與科技（Hewlett Packard Enterprise；HPE）、以及金銀級的63家頂尖公司。

此免費互動虛擬活動也提供參與者獨特的人際交流機會，透過各數位聊天室連結數以千計的業界主管、工程師和製造專業人員，進行工程模擬的深入討論和建議，在工程社群內推動多元共融。除此之外，參與者也能探索虛擬展區，並與全球科技領袖共同熱烈討論。

Ansys執行長Ajei Gopal表示：「這五十年來，Ansys客戶仰賴我們的模擬解決方案，視其為解決最困難設計挑戰的超能力。從自駕車、智慧工廠到5G連接，我們的客戶皆運用Ansys規劃未來發展。Ansys工程模擬高峰會匯聚工程領域的思想領袖，探討、辯論並展現模擬的無限潛力。本次活動超越我們的期待，我們亦很榮幸能在全球紛紛取消或延後實體活動的此刻，透過虛擬方式提供教育和交流價值給工程社群。」

(工商 )