民眾黨傳出黨主席主席柯文哲與心腹立委蔡壁如內訌，不僅曾經對著其他幕僚說：「你們一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如！」，還要蔡壁如「除了組織部事務，其他都別管！」兩人甚至還傳出一度冷戰；對此蔡壁如今(16)出面表示，從事政治，本質應該是信任，而信任源頭就是全心相信自己、相信長官。

蔡壁如指出，民眾黨在大選承載158萬選民的託付，她也從今年開始轉換身分成立委，應該要負起選民的期望，好好扮演立委的角色並重新學習，和柯文哲講話的機會自然就變少；至於意見不合吵架，蔡壁如也說，柯文哲不鼓勵「一言堂」，大家向來有話就直說，並不是外界形容的「大小聲」。

蔡壁如也在臉書細數從台大醫院就與柯文哲認識的過程，她表示與柯文哲合作久了，多了認識與默契，她一開始會說「我想一想再回答你」，但多年來，她從來沒說過的話就是「這不干我的事」。她認為這世界上任何人、任何事都有可能會意見相左，「但我們會透過溝通、討論、協調來解決」。

提到與柯文哲共事的過程，蔡壁如也相當感謝柯文哲給她很大的空間，並帶給她榮譽心和成就感，她也說：「永續經營的政黨，絕不可能只會有一種聲音，希望未來與民眾黨這個大家庭，一起前進」。

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(中時電子報)