溪頭米堤大飯店的石獅、幸福鐘，吸引有情人流連。（廖志晃攝）

溪頭米堤防疫新生活，每天2場負離子健康操。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店內，到處是精緻的骨董。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店，全新的太空望遠鏡觀星體驗。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店周邊森林、竹海環抱，還有山泉水游泳池、豐沛的負離子，天然環境優越，加上近年不斷改善軟硬體設施，提升服務品質，今年榮獲交通部觀光局評選為「五星級觀光度假飯店」，也是全國海拔最高的國際觀光旅館。

米堤大飯店集團總經理李麗裕指出，溪頭米堤大飯店去年就被評選為中部及離島地區「最美麗的飯店」第1名；日前又獲評選為五星級飯店，與日月潭的涵碧樓、雲品溫泉酒店鼎足而立，堪稱是南投的驕傲。

李麗裕指出，溪頭是全國聞名的避暑勝地，米堤海拔標高1250公尺，夏日正午依然涼爽怡人；而自森林引進的天然泉水，形成流瀑和山泉水游泳池，瀰漫百萬單位的負離子，有空氣中的維他命之稱，置身其間，心曠神怡，通體舒暢！

溪頭米堤大飯店還有與眾不同之處，就是使用歐洲原裝進口家具；近來，總統套房重新裝潢，其中擺設的骨董珍藏和家具，就移置到飯店內新設的美術館，讓更多人欣賞傳統精湛手工與藝術之美。

李麗裕表示，米堤秉持「體驗尊貴，享受自然」的理念和目標，配合消費者不同的需求，因此，除了SPA、足浴、湯屋、健身房及遊樂設施，還有全新的太空望遠鏡觀星體驗，並且全新推出各種房型，包括親子房、仕女房等；因應防疫新生活，每天還在山泉水游泳池畔，由專業教練帶領旅客跳負離子健康操！

(中時 )