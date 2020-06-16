每年秋冬濁水溪裸露的河沙隨東北季風颳起，困擾雲林縣沿岸5鄉鎮居民，行政院挹注11.5億元經費治理，今年底已3年期滿，政務委員吳澤成16日到沿岸驗收，看到水覆蓋、綠覆蓋的河岸形成新生態相當滿意，縣長張麗善也趕往致謝。
地方多年來不斷陳情下，2018年行政院核定3年「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，挹注11.5億元進行水覆蓋、綠覆蓋、清理淤沙等工程，今年是最後一年，第四河川局執行率達百分之百。
政委吳澤成16日從下游的麥寮一路到崙背、西螺等河段視察，他說，麥寮一個鄉親告訴他「以前無法曬烏魚子，現在可以曬了」，地方人民的生活感覺最直接，而不是從監測成果來看，這也是政府期待的，未來也會繼續努力，把揚塵問題做根本性的解決。
民眾擔心高灘地上鋪設的稻草、植被在颱風季可能被沖走，吳澤成表示，民眾也要有認知，濁水溪本來就是河道，大水一定會來，重點是如果被沖掉，如何在短時間內復原不讓揚塵有機會發生。
縣府除縣長謝淑亞全程陪同，縣長張麗善也在議會總質詢結束後立即趕往崙背鄉向吳澤成致謝與拜託。
張麗善表示，濁水溪200公頃的高灘地原本都是膨粉沙，3年的治理有長足進步，縣府兼顧治標與治本，打了22座地下水井，種植馬鞍藤、運用廢棄的文蛤殼定沙，效果非常好，希望行政院能繼續支持。
吳澤成承諾3年計畫雖已結束，但治理濁水溪揚塵不會停，綠覆蓋、水覆蓋都成型，蟲來了、鳥來了、魚也會來，創造出新的生態，未來還要與地方政府合作維持，創造另一個境界。
(中時 )
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