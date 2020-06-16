自稱中華中正黨榮譽主席的「少龍」徐浩城，遭警方查出假藉宗教詐財，甚至在靈修中心成立「仙女班」，招收20-30歲的單身處女信徒，共計237位。控制「仙女」的生活、制定荒謬生活規則，並洗腦道主至高無上等觀念，利用敬畏之心對女信徒強制猥褻成功，經檢警調查，目前已有兩名信徒慘遭狼爪。

徐嫌今年2月才因胡扯，聽他唱歌就可痊癒新冠肺炎的誇張言論，遭刑事局依違反社會秩序維護法移請簡易庭裁處。今又被控詐騙信徒，檢警調查，以徐嫌為首的宗教詐欺集團，以宗教理念為掩護，自1991年至2001年間開始於台北、台中、高雄等地開設道場，廣收信徒，徐嫌自稱「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，信徒則以「僕人」自稱，並要求信徒觀看電影「末日預言」，宣稱地球即將於2012年毀滅，因此需要金錢購買各式物資攜帶至靈性世界，又宣稱世界末日將至，錢財已無用處，鼓吹信徒捐獻給道主，才可一同前往靈性世界，消災解厄。

徐嫌更在靈修中心開起「仙女班」，還限定只收20-30歲的單身處女，共計237位。還須嚴守道宮宮女的新生活規則，細看規則簡直荒謬的笑出聲。徐規定宮內仙女，平日需六點起床，著仙女制服，並在頭上插一朵聖潔的蓮花，若在宮內遇上道主，還需雙膝下跪來個虔誠又尊敬的拱手禮，237位妙齡宮女受制於宗教信仰，在宮內遵守荒謬的「新生活規則」。

專案小組長期蒐證後，16日兵分四路至靈修中心台北道場、徐嫌住處及公司實施拘提、搜索，當場查獲現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物。全案訊後，將徐、李2人依詐欺、妨害性自主及醫師法等罪嫌送辦。

(中時電子報)