聯邦檢察官在法庭上說，幾十年來，美國海軍的鋼料供應商布拉德肯公司（Bradken Inc.），持續提供不達標的劣等鋼料，結果海軍就用這種不合格材料製作潛艦，一旦發生碰撞或其他衝擊，很可能會危害潛艦安全，潛艦官兵們都面臨極大危險。

防衛新聞( Defense News)報美國司法部說，總部位於堪薩斯城的布拉德肯公司，在2008年收購了位於華盛頓州塔科馬(Tacoma)鑄造廠，為海軍生產鋼料。根據聯邦檢察官的說法，塔科馬廠的冶金實驗室從2017年起，，直偽造鋼材強度測試的結果，使得不達標的鋼料持續提供給包括通用動力船舶(Electric Boat)，以及紐波特造艦公司(Newport News Shipbuilding)，而他們用了這些不合格鋼料製造潛艦。

檢察官布萊恩·莫蘭（Brian Moran）在新聞稿中說：「布拉德肯公司使海軍官兵的每一次出航都面臨安全風險....政府承包商不得容許其下的組織有欺詐行為，當發現欺詐行為時，必須與政府充分合作。」

法院文件倒是沒有指控任何的現役潛艦因為較差的鋼料而有問題，但莫蘭說，海軍必然必須增加了潛艦的維護成本，才能持續確保潛艦的安全以及適航性。

犯了大錯的冶金主管，是66歲的伊萊恩·湯瑪斯（Elaine Thomas），他在實驗室裡工作了40年，現在遭到指控「重大欺詐罪」。

刑事訴狀說，伊萊恩相當資深，所以很輕易的捏造了200多種鋼材的實驗結果，卻不會有人起疑。

布拉德肯公司全面配合調查，充份提供所有事證。檢方表示，儘管該公司承認在調查的最初階段，未能發現問題，但是在調查的18個月期間，該公司非常配合。

布拉德肯也保證，將加強對實驗室的監督、欺詐保護，以及對鑄造廠管理團隊的變更。因此聯邦檢方同意提出緩起訴，只要能補強公司管理與內部查核，就可以在三年後收回對該公司的刑事欺詐指控。

(中時電子報)