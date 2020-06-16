疫情趨緩、餐飲市場回溫，饗賓餐旅集團重啟布局，總經理陳毅航16日宣布，饗賓將繼續拓點展店、創台菜新品牌「真珠」，並正式跨足冷凍食品市場，同時並將斥資5000萬元為10家「饗食天堂」自助餐廳改裝升級，藉此4箭迎接後疫情時代並力拚營運動能。

饗賓餐旅集團旗下現有7大餐飲品牌，全台連鎖門市40家，2019年營收35億元，2020年原訂目標42億元。然後新冠肺炎疫情衝擊餐旅業後勢必下修，陳毅航表示，集團希望透過前述4大策略使集團今年全年營收維持去年水準。

疫情趨緩後饗賓集團各品牌再度啟動拓點計畫，包括「饗泰多」、「開飯」、「果然匯」等都將展店，而日式料理自助餐品牌「旭集」亦將正式揮軍南下，目標2021年第一季前再開出5家新店。

饗賓台菜新品牌「真珠」首店將於7月15日於京站開幕，陳毅航表示，台菜不是只有酒家宴客菜，更多的是聯繫家人感情的飯桌菜，所以「真珠」將以「台灣家味」舖陳菜單，平均客單價500元。陳毅航並表示，饗賓「開飯」因口味與價位貼近庶民，所以成功開出20家店，「真珠」台菜更接地氣，拓點展店速度與店數可望較「開飯」更有效率。

陳毅航指出，疫情改變不少人消費習慣並擴大宅食經濟胃納，經過疫情洗禮，饗賓的中央廚房已「被訓練」出生產冷凍食品的能力，且產能與產量皆不是問題，所以饗賓決定正式跨足冷凍食品市場，並在自家電商通路「饗在家」銷售，初期營銷目標希望占集團總營收的5%，亦即2億元。

目前全台共有10家分店的「饗食天堂」自助百匯餐廳，是饗賓餐旅集團金雞母，桃園福利川菜餐廳從獨立餐廳成為連鎖餐飲集團的創業第一個品牌，為持續強化競爭力，饗賓每2至3年即換裝，如今再啟換裝計畫是15年來第6次，陳毅航說，換裝後自助餐檯上菜單會再增加，客人消費體驗亦將再升級，同時更加強化視覺的豐盛感。

饗賓餐旅集團旗下7大餐飲品牌，包括「饗食天堂」助百匯餐廳10家，高檔自助餐「饗饗」及高價日料自助餐廳「旭集」各1家，川菜餐廳「開飯川食堂」19家，「饗泰多」泰式料理餐廳，以及健康蔬食「果然匯」各4家，預計7月15日開出的台菜新品牌「真珠」為第8個品牌。

饗賓餐旅2020年1月業績創歷史新高，但疫情爆發後生意即逐月衰退，初估今年前5月營收較去年同期減少15%，進入5月疫情趨緩後，5月業績已回復到過去同期的7成，陳毅航樂觀預估，6月可恢復到9成，7月則有三倍券帶動，則業績有機會爆炸性成長。

饗賓餐旅事業」是由上個世紀70年代桃園人共同的飲食記憶「福利川菜餐廳」起家，2001年起逐步轉型為饗食天堂自助百匯。經過饗賓全體同仁的用心經營，已發展為多品牌的餐飲集團。饗賓餐旅事業專注於餐飲業本質，致力精進餐點與服務，集團品牌精神旨在傳達「饗以盛宴，賓至如歸」的幸福用餐體驗。

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