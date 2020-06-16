台股是否應接軌國際分上午盤與下午盤，亦或要延長交易時間？證期局副局長蔡麗玲16日表示，延長交易時間必須考量券商經營成本可能增加、證券從業人員工作時間可能改變，及投資人習慣問題，先前研議是暫不改變，但未來還是會視市場需求適時研議。

今年上下半年金管會分別推動台股逐筆交易、及盤中零股交易，都是台股重大政策，而每任主委時都會被問及是否延長台股交易時間，過去幾次評估，市場都有反對意見，有些是投資人喜歡一盤到底，1點半收盤即可有自己的時間，也有券商認為分上下午盤或只延長半小時或一小時，但投資成本增加很多，從業人員工時亦改變，人事成本可能增加。

前金管會主委顧立雄時代亦曾表示，各國股市交易時間不同、時區不同，也無謂股市交易時間要國際接軌的問題。

但這次新金管會主委黃天牧上任後，是否重啟評估，調整台股交易時間，可能重點還是在市場需求及三大因素是否能解決。

(工商 )