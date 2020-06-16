民進黨中常會明（17）日將徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，陳其邁隨後將在民進黨中常會會後記者會宣布辭官參選，辭職生效日是18日，周四（18日）陳其邁將參加最後一次行政院會後，即離開行政院，正式投入選戰。

據了解，陳其邁已送出書面辭呈，就待行政院長蘇貞昌批准，周四（18日）他將最後一次出席行政院會，向同仁感謝、道別，當天下午在高雄就有公開行程。

陳其邁辦公室和官邸的行李已經差不多整理好、運回高雄了，只剩下一些日常用品、少量衣物，讓他可以在18日下午用旅行箱直接帶回家。而明天在中常會後，將由黨主席蔡英文親自宣布徵召陳其邁參與高雄市長補選。

陳其邁明天宣布辭官參選，並將發表聲明，說明未來高雄發展願景，除了加速高雄橋頭科學園區、捷運黃線等重大建設外，並且期盼在中美貿易戰變局及後疫情時代，高雄產業發展能因應調整重新布局再出發，以促進高雄經濟繁榮發展。

陳其邁在2018年底的高雄市長選舉，敗給對手韓國瑜，如今韓國瑜遭到罷免，一年多來陳其邁不忘對故鄉高雄的基層經營，他這次辭官參選，展現背水一戰決心。

(工商 )