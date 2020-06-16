台灣指數公司今（16）日公布「台灣指數公司台灣上市500大報酬指數」2020年第2次成分股定期審核結果，新增恆大（1325）等18檔個股，並刪除台紙（1902）等18檔個股。

成分股納入恆大、岱宇（1598）、海悅（2348）、矽統（2363）、立隆電（2472）、遠雄來（2712）、王品（2727）、雄獅（2731）、凱羿-KY（2939）、嘉威（3557）、承業醫（4164）、全球傳動（4540）、台耀（4746）、科嘉-KY（5215）、遠雄港（5607）、定穎（6251）、泰昇-KY（8480）、康那香（9919）等18檔。

另成分股刪除台紙、春雨（2012）、盛餘（2029）、新巨（2420）、冠西電（2466）、兆赫（2485）、台開（2841）、維熹（3501）、達邁（3645）、佐登-KY（4190）、康普（4739）、嘉彰（4942）、天鈺（4961）、乙盛-KY（5243）、凌巨（8105）、明基材（8215）、成霖（9934）、茂順（9942）等18檔。

(工商 )

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