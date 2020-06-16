「金曲歌后」紀曉君16日遭大姊紀莎莎（紀曉雯）掀家醜，在臉書發千字文控她不照顧罹癌父親生活起居以外，當年還婉拒母親生前遺願，甚至到醫院見母親最後一面時還滿身酒味，讓所有親戚看了直搖頭。

紀莎莎16日於臉書爆料，在爸爸癌症復發後，幾乎都是她在照顧，曾要求紀曉君和家家一起分擔爸爸生病的開銷，但紀曉君時有時無，讓她忍不住開嗆紀曉君虛偽，直言「我不缺你的五千元，只是希望這五千元能代替妳的孝心，更是照顧爸爸的愛心。」

針對大姊指控，紀曉君的助理Gary表示，文字上敘述是沒有情緒起伏的，再者二姐（指紀曉君）對家人的照顧一向都是很大方的，希望媒體能幫忙做個澄清，同時家務事不便在此多做任何回應！謝謝各界的關心！Gary提到，當時二姐的爸爸急需開刀，她人不在台灣，人在上海工作，她知道消息後馬上請製作人陳鎮川幫忙先匯錢，讓爸爸能手術順利，她很感謝川哥幫了很大的忙，她對家人的照顧真的是無庸置疑的！

(中時 )