永慶房產集團16日發布第三季前瞻報告，永慶業務總經理葉凌棋指出，疫情與中美角力仍是房市二大變數，預估今年交易量在29～31萬棟之間，過去幾年來市場一直存在超額供給隱憂，但近四年新建餘屋多在7萬多戶緩增，顯示市場去化力道仍強，超額供給壓力已稍趨緩。

葉凌棋指出，市場上新建待售2012至2016年間，新建待售餘屋以每年增加23～45%的速度快速累積，近四年來則是處於7.3～7.8萬戶相對平穩的高原期，以新北、桃園、新竹每百戶有超過1戶的新建待售餘屋比例較高。

近幾年來買盤去化力道相對旺盛，「一邊有新供給進入市場，一邊有購屋需求穩定去化」，讓供給過剩的壓力略為趨緩。尤其桃園、新竹及台南等屬於房屋潛在供給量大的縣市，多為產業園區重鎮、提供大量就業機會支撐，加上房價多是屬於「蛋黃區2字頭、蛋白區1字頭」的相對親民水位，買盤穩定去化下，使餘屋增加速度趨緩，也使過去幾年這些地區房價，多攀上歷史高點。

不過，今年前四月住宅建照核發4.73萬戶為15年來新高、前四月住宅使照核發量2.79萬戶為12年來第四高，部分區域新增供給壓力仍大，未來房價難有大漲空間。

永慶調查顯示，在新冠肺炎疫情衝擊下，民眾對後疫情時代房價走勢看法兩極，但有45%消費者首選房地產作為資金避險標的，創近二年來新高。

葉凌棋表示，國內因疫情控制得宜，股市回穩加上低利與資金寬鬆環境，有利國內房市發展，3、4月受到肺炎疫情影響，民眾恐慌情緒發酵，不過近一、二個月來房仲門市成交量有明顯升溫，以此預估，上半年全台交易量約14.2～14.6萬棟之間，在全球經濟、疫情發展等不確定性仍高的狀況下，推估全年交易量約29～31萬棟左右，如後續疫情趨緩，仍有機會站上30萬棟關卡。

(工商 )