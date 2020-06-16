台中市議員李中16日質詢說，前市長林佳龍時代將國立高中職改隸為市立，民國106年遴選校長時，當時教育局長彭富源就和許多教育界人士，針對要不要開放全國海選進行辯論，結論是不開放，為何今年要開放校長海選？教育局強調，遴選辦法經校長遴選委員會充分討論。

李中說，許多校長與老師對教育局今年開放校長海選的制度頗有微言，一方面是其他鄉村型縣市的主任任職期間較長，台中市的主任任職時間因進入台中考任教師不易、多半年資較短；加上其他縣市開放程度不高，優秀的教育行政人才也無法有管道到外縣市去，這造成相對排擠效應。

李中表示，許多主任或校長本身都已經是博士，但校長遴選的筆試感覺像是在參加博士後考試，連已經擔任過知名高中的校長都會在筆試卡關；有些報考校長考試的人員，過去的紀錄顯示有違反性平、有不當體罰，也都「符合」校長遴選制度，難怪會讓基層老師深感憂慮。

李中認為，如果校長遴選搞不定，如何執行教育政策？眾所矚目的一中校長遴選搞到現在，大家竟然說非常懷念現任台北市副市長的前校長蔡炳坤；希望局長與市長要重視教育界與廣大重視教育家長心聲。

教育局指出，今年台中新任校長出缺校數包含5間高中、2間特殊教育學校，相較往年開缺1至3名來得多，為吸引更多優秀人才參與，並參酌各直轄市及教育部辦理高中等新任校長遴選現行做法，因此今年度開放全國符合資格者均可報名。

(中時 )