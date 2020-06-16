雲林縣虎尾鎮龍善寺已故住持釋會然法師胞弟楊創盛繼承其遺產，秉持姊姊濟渡眾生的愛心，下午捐贈1輛救護車及其相關緊急救護裝備器材1批給雲林縣消防局，消防局長林文山代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。

楊創盛以會然法師名義捐贈，期望幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患，造福更多的雲林縣縣民。

去年雲林縣緊急救護出勤次數約3萬次，平均每日高達83次，緊急救護已是消防局主要勤務之一，救護車耗損率亦大幅增加，亟需汰舊換新。

(中時 )