承繼姊遺產做善事捐救護車造福鄉里 20:072020/06/16 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊創盛（左三）捐贈救護車給雲林縣消防局。（許素惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣虎尾鎮龍善寺已故住持釋會然法師胞弟楊創盛繼承其遺產，秉持姊姊濟渡眾生的愛心，下午捐贈1輛救護車及其相關緊急救護裝備器材1批給雲林縣消防局，消防局長林文山代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。 楊創盛以會然法師名義捐贈，期望幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患，造福更多的雲林縣縣民。 去年雲林縣緊急救護出勤次數約3萬次，平均每日高達83次，緊急救護已是消防局主要勤務之一，救護車耗損率亦大幅增加，亟需汰舊換新。 (中時 ) #雲林縣 #緊急救護 #救護車 #捐贈 #消防局 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 早知韓國瑜會被罷免？記者淚揭綠媒操作手法：最後一點希望都沒了… - 政治 許崑源是他殺？網用高大成「墜樓公式」推斷 本人痛批：下X、垃圾 - 政治 新聞分析》藍不派人補選 讓民進黨重開機變當機 - 政治要聞 - 中國時報 韓國瑜臉書突做這舉動！喊做對的事 2萬網友讚爆 - 政治 中衛口罩回歸！PChome 24h開賣時間曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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